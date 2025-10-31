Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

12:1031/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Şanlıurfa'da operasyon
Şanlıurfa'da operasyon

Şanlıurfa'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yaptı.


Ekiplerin 3 ay süren teknik ve fiziki takibinde 23 şüpheli tespit edildi. Özel Harekat polislerinin de olduğu ekipler, Suruç, Birecik, ve Viranşehir ilçesindek çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


23 şüpheli gözaltında


Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda aranan adreslerde, satışa hazır, 83 gram sentetik uyuşturucu, 73 sentetik hap, 0,93 gram eroin, 0,72 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis, 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.




#şanlıurfa
#operasyon
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hafta sonu sınav var mı? 31 Ekim-1 Kasım 2025 hafta sonu ÖSYM, MEB sınav takvimine göre uygulanacak sınavlar