Tıra arkadan çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 1 kişi hayatını kaybetti

09:254/11/2025, Salı
IHA
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürülecek tedavi altına alındı.
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı yolu 12. kilometresinde Şahmelek Rampası Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya’dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan İbrahim Aras (51) idaresindeki 43 UZ 883 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Ahmet İ. idaresindeki 54 SH 480 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, 43 UZ 883 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim Aras olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Ahmet İ. ise yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürülecek tedavi altına alındı.

Aras’ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

#Kütahya
#Tavşanlı
#Şahmelek Rampası Mevkii
