Uşak’ta çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Uşak’ta iki ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda 752 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 17 bin 394 adet sentetik ecza ve suçtan elde edildiği düşünülen bin 60 TL para ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldıkları mahkemece şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.