Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Sahil Güvenlikten lüks teknelere uyuşturucu operasyonu

Sahil Güvenlikten lüks teknelere uyuşturucu operasyonu

20:233/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Şüpheli 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı
Şüpheli 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, yasa dışı yollarla ürün getirileceğine yönelik ihbar sonrası 2 adet şüpheli deniz aracının takibine başladı. Şüpheli teknelere düzenlenen operasyonda 310 şişe kaçak alkollü içki, diğer teknede ise 4 gram skunk, 1 adet tabanca, 186 adet fişek, 3 adet şarjör ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında Türkiye’ye yasa dışı yollarla kaçak alkol, silah ve uyuşturucu getirileceğine yönelik ihbar alındı. Alınan ihbar sonrası başlatılan operasyonlar neticesinde 2 adet şüpheli deniz aracının takibine başladı.


Tespit edilen şüpheli teknelere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, teknelerin birinde çeşitli boy ve ebatlarda bandrolsüz 310 şişe kaçak alkollü içki, diğer teknede ise 4 gram skunk, 1 adet tabanca, 186 adet fişek, 3 adet şarjör yakalandı. Olay ile bağlantılı olan şüpheli 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.



#Sahil Güvenlik
#Uyuşturucu
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Togg Kasım 2025 kampanyasını duyurdu: Togg TX10 ve T10F için 800 bin TL faizsiz finansman seçeneği