Sahil Güvenlikten lüks teknelere uyuşturucu operasyonu

Tespit edilen şüpheli teknelere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, teknelerin birinde çeşitli boy ve ebatlarda bandrolsüz 310 şişe kaçak alkollü içki, diğer teknede ise 4 gram skunk, 1 adet tabanca, 186 adet fişek, 3 adet şarjör yakalandı. Olay ile bağlantılı olan şüpheli 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.