Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Mardin’de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Mardin’de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

17:173/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
MARDİN’DE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 ŞAHIS TUTUKLANDI.
MARDİN’DE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 ŞAHIS TUTUKLANDI.

Mardin’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs tutuklandı.

Mardin’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Artuklu, Savur ve Derik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 24 kilo 56 gram esrar, 5 kilo 250 gram skunk, 37 kök skunk bitkisi ve 7 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#Mardin
#Jandarma
#Uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 6 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde?