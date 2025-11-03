Otobüsteki yangın tüplerinin içinden 8 kilo uyuşturucu çıktı

Ağrı'da İran plakalı bir otobüsteki yangın tüplerinin içinde 8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda uygulama noktasına durdurulan İran plakalı otobüste, narkotik dedektör köpeği desteğiyle arama yapıldı.
Köpeğin bagajda bulunan 2 yangın tüpüne tepki vermesi üzerine polis ekiplerince tüpler kesildi. 8 kilogram skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.