Samsun’da jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu

16:147/11/2025, Cuma
IHA
Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından silah operasyonu düzenlendi
Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından silah operasyonu düzenlendi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, ruhsatsız silahlar, mühimmat ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ayvacık’ta 4 şahsın meskun mahalde havaya silahla ateş ettiklerinin tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 779 adet mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlandı.

İlkadım ilçesinde ise uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, bir şahsın iş yeri ve evinde gerçekleştirilen aramada bin 42 adet sentetik ecza ve 127 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.






#Samsun
#jandarma
#silah
#uyuşturucu
