Burdur’da 36 kilo skunk maddesi ele geçirildi

14:267/11/2025, Cuma
IHA
Burdur’da polis ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 36 kilo skunk maddesi ele geçirilirken 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kolluk birimleri tarafından narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik operasyon düzelendi.

Yapılan operasyonda R.Y., M.Y. ve M.Ö. isimli şüpheli şahıslar ve araçlarında yapılan aramada; 36 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu çerçevesinde gözaltına alınan R.Y., M.Y. ve M.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

