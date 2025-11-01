Yeni Şafak
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

17:261/11/2025, Cumartesi
DHA
İzmir'in Buca ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine ve imalatına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Şirinkapı Mahallesi'nde bazı şüphelilerin uyuşturucu madde bulundurduğunu tespit etti.

Dün yapılan operasyonda, şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı.  Aramalarda 1 kilo 611 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 18 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda T.G., H.S. ve S.İ., gözaltına alındı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

