Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan
Erzincan’da dolandırıcılık operasyonu: 1,4 milyon liralık vurgun

Erzincan’da dolandırıcılık operasyonu: 1,4 milyon liralık vurgun

17:4417/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Erzincan’da dolandırıcılık operasyonu
Erzincan’da dolandırıcılık operasyonu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, kentte meydana gelen 7 farklı nitelikli dolandırıcılık olayının benzer yöntemlerle gerçekleştirildiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde mağdurların, dolandırıcılık olaylarından kısa süre önce kentteki bir GSM operatöründe hat açma, hat kapatma ve telefon değiştirme gibi işlemler yaptıkları belirlendi. Dolandırıcılık olaylarının bu işlemlerin hemen sonrasında gerçekleştiği, mağdurların toplamda 1.424.000 TL zarara uğratıldığı anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında Erzincan merkezli eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ş.B., N.B., Y.E.A. ve Ö.F.Y. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.






#Erzincan
#dolandırıcılık
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
e devlet 1+1 2+1 TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2025: TOKİ başvuru ne zaman bitecek, ödeme planı nasıl olacak?