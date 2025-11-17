Erzincan’da dolandırıcılık operasyonu: 1,4 milyon liralık vurgun

Yapılan incelemelerde mağdurların, dolandırıcılık olaylarından kısa süre önce kentteki bir GSM operatöründe hat açma, hat kapatma ve telefon değiştirme gibi işlemler yaptıkları belirlendi. Dolandırıcılık olaylarının bu işlemlerin hemen sonrasında gerçekleştiği, mağdurların toplamda 1.424.000 TL zarara uğratıldığı anlaşıldı.