Hatay'da 77 yıl hapis cezası bulunan firari Edirne’de yakalandı

22:5216/11/2025, Pazar
DHA
Firariyi, kurye kıyafeti giyen polis yakaladı
Firariyi, kurye kıyafeti giyen polis yakaladı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Edirne'de yakalandı. Ö. Z.'nin 2023'ten bu yana firari olarak arandığı öğrenildi.

Hatay’da dolandırıcılık suçundan aranan firari hükümlü, kurye kıyafeti giyen polis tarafından Edirne’de yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şubesi ile yürüttükleri koordineli çalışma sonucu, bilişim sistemleri ile banka ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.Z.’yi Edirne’de düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Operasyonda, ekiplerin şüpheliyi yakalamak için kurye kıyafeti giyerek kapıyı çaldığı, bu yöntemle firarinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan Ö.Z.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Hakkında 211 farklı dosyadan 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 150 bin 980 TL adli para cezası bulunan Ö.Z.’nin, 12 Ocak 2023’ten bu yana firari olarak arandığı öğrenildi.





