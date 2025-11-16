Yeni Şafak
Hatay'da dolandırıcılıktan aranıyordu: İstanbul'da saklandığı adreste yakalandı

00:5216/11/2025, Pazar
DHA
59 yıl hapis cezası bulunan B.K., İstanbul’da yakalandı.
Hatay’da başkalarına ait banka ve kredi kartlarını izinsiz kullanmak suçundan 59 yıl 9 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K., İstanbul’da yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüyü saklandığı adreste gerçekleştirilen operasyonla ele geçirdi. Yakalanan B.K., adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Operasyon, polis ekiplerinin titiz çalışmasının sonucu olarak değerlendirildi.

Hatay’da başkalarına ait banka ve kredi kartlarını kullanmak suçundan hakkında 59 yıl 9 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.K., İstanbul’da yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 kişiye ait banka ve kredi kartlarını izinsiz kullanarak yarar sağladığı gerekçesiyle hakkında 59 yıl 9 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 26 bin 60 lira idari para cezası bulunan B.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Hatay polisi, firari hükümlü B.K.’nin İstanbul’da saklandığını belirlendi. Hatay polisinin gerçekleştirdiği operasyonda B.K., İstanbul’da saklandığı adreste yakalandı. Firari hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#İstanbul
#Hatay
#Dolandırıcılık
