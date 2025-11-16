Hatay'da dolandırıcılıktan aranıyordu: İstanbul'da saklandığı adreste yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 kişiye ait banka ve kredi kartlarını izinsiz kullanarak yarar sağladığı gerekçesiyle hakkında 59 yıl 9 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 26 bin 60 lira idari para cezası bulunan B.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Hatay polisi, firari hükümlü B.K.’nin İstanbul’da saklandığını belirlendi. Hatay polisinin gerçekleştirdiği operasyonda B.K., İstanbul’da saklandığı adreste yakalandı. Firari hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.