Beyoğlu'nda metro iskelesi çöktü: Bir işçi hayatını kaybetti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde metro inşaatının beton dökümü sırasında iskele çöktü, beş işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bir işçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, iki yaralı işçinin tedavisi ise sürüyor.





Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi.

Bazı işçilerin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çökmenin ardından 3 işçi kendi imkanlarıyla çıkarken, yaralı 2 işçi ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaşanan çökme sonucu mahsur kalan kimsenin olmadığı bilgisine de ulaşıldı.

Bir işçi hayatını kaybetti

Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında saat 20.30 sıralarında göçük meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. 2 işçi göçük alanından ilk müdahale sonucu çıkarılırken, göçükte kalan 3 işçi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı olarak çıkarılan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçilerden 1’i hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, 2 yaralı işçinin ise tedavisi sürüyor.

Valilikten açıklama

Yaşanan olaya ilişkin İstanbul Valiliği de açıklamada bulundu.

Yapılan basın açıklamasında müdahale sonucu iki işçinin göçük alanından çıkarıldığı, göçükte kalan üç işçinin ise ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldığı belirtilerek, "Yaralı olarak çıkarılan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." denildi.







