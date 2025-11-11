Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren köprüde iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı. Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Muş kara yolunun 2'nci kilometresindeki viyadük inşaatında çökme meydana geldi.
İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çöken iskelenin altında kalan işçiler, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kulp Kaymakamı Burak Akeller de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Ölü ve yaralılar var
Hastaneye kaldırılan ve enkaz altında kalan işçilerde 3’ü hayatını kaybederken, 2 işçinin yaralı olduğu belirtildi.
Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.