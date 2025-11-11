Yeni Şafak
Diyarbakır'da köprü inşaatında çökme: 3 işçi öldü 2 işçi yaralandı

Diyarbakır'da köprü inşaatında çökme: 3 işçi öldü 2 işçi yaralandı

14:0511/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
DHA
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren köprüde iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı. Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Muş kara yolunun 2'nci kilometresindeki viyadük inşaatında çökme meydana geldi.

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çöken iskelenin altında kalan işçiler, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kulp Kaymakamı Burak Akeller de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ölü ve yaralılar var

Hastaneye kaldırılan ve enkaz altında kalan işçilerde 3’ü hayatını kaybederken, 2 işçinin yaralı olduğu belirtildi.

Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.




