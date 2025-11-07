Yeni Şafak
Beyoğlu'nda iki katlı metruk binada çökme

16:527/11/2025, Cuma
AA
Polis ekipleri de binanın yıkılma tehlikesine karşı sokağı trafiğe kapattı.
Polis ekipleri de binanın yıkılma tehlikesine karşı sokağı trafiğe kapattı.

Beyoğlu'nda iki katlı ahşap metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Polis ekipleri de binanın yıkılma tehlikesine karşı sokağı trafiğe kapattı.

Tomtom Mahallesi Ordu Ağası Sokak'taki iki katlı metruk binanın iç kısmının bazı bölümleri çöktü. Ahşap binanın üst kısmı da hafif yana kaydı.

Haber verilmesi üzeringündeme olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Binada kimsenin olmadığı öğrenilirken, ekiplerce binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Polis ekipleri de binanın yıkılma tehlikesine karşı sokağı trafiğe kapattı.



