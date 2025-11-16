Yeni Şafak
İstanbul'da musluklardan çamurlu su aktı: İSKİ'den 'risk' açıklaması

16/11/2025, Pazar
AA
İSKİ'den yapılan açıklamada su renginde geçici süreli bulanıklık gözlendiği belirtildi.
İSKİ'den yapılan açıklamada su renginde geçici süreli bulanıklık gözlendiği belirtildi.

İstanbul'da bazı musluklardan çamurlu su akmasına ilişkin İSKİ'den açıklama yapıldı. Bulanıklığın Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle meydana geldiği ancak insan sağlığı için risk oluşturmadığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle, bu hatlardan beslenen abonelerin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlendiği ancak bu bulanıklığın insan sağlığı açısından risk oluşturmadığı bildirildi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle, bu hatlardan beslenen abonelerimizin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlenmiştir. İlgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini gerçekleştirmekte olup kısa süre içerisinde hatlarımızdaki su kalitesinin normale dönmesi beklenmektedir. Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır." ifadelerine yer verildi.



