Cezaevi firarisi kendini başka adreste ihbar ettirdi

18:4011/11/2025, Salı
IHA
Polis tarafından yakalanan Y.Y., cezaevine teslim edildi
Polis tarafından yakalanan Y.Y., cezaevine teslim edildi

Samsun'da cezaevinden izinli çıkıp geri dönmeyerek firar eden Y. Y. için polis ekipleri arama çalışması başlattı. Firari zanlı, kız arkadaşına polislere farklı bir adreste olduğu yönünde ihbarda bulunmasını söyledi. Polis ekipleri yapılan yanlış ihbara rağmen, şahsın evine giderek evden çıktığı anda yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun’da yakalanacağını anlayınca polisleri atlatmak için kendini başka adreste ihbar ettiren cezaevi firarisi, polisin dikkati sayesinde yakalanmaktan kurtulamadı.


Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, hakkında 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Y.Y.‘nin, 19 Mayıs Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit etti. Polis ekipleri adrese geldiğinde Y.Y., yanında bulunan kız arkadaşına Samsun’un Canik ilçesindeki bir adreste olduğu yönünde ihbarda bulunmasını söyleyerek polislere yanlış bilgi vermeye çalıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbara rağmen şahsın evinin önündeki polisler saklanıp firarinin evden çıkmasını bekledi. Polisleri atlattığını düşünen Y.Y. evden çıktığı anda yakalanarak gözaltına alındı.


Cezaevinden izinli çıkıp geri dönmeyerek firar ettiği belirlenen Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Samsun Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Cezaevi
#Firari
#İhbar
