Erzurum’da firari FETÖ üyesi yakayı ele verdi

11:408/11/2025, Cumartesi
IHA
Erzurum’da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi polis ekiplerince yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) TEM Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığının koordineli çalışmaları sonucunda, Palandöken ilçesinde, Silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY) suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.


Cezaevine gönderildi


Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanmasını müteakip Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, olarak terör örgütleri ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.




#Erzurum
#FETÖ
#Jandarma
