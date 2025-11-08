Erzurum’da firari FETÖ üyesi yakayı ele verdi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) TEM Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığının koordineli çalışmaları sonucunda, Palandöken ilçesinde, Silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY) suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.