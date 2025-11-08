Yabancı uyruklu ByLock'çu FETÖ üyesi havalimanında yakalandı

FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün Orta Asya koluna mensup olduğu anlaşılan O.H. adlı yabancı uyruklu bir kişinin havayolu üzerinden Türkiye’ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, önceki gün İstanbul Havalimanı’nda operasyon düzenledi. Türkmenistan uyruklu olduğu öğrenilen örgüt mensubunun, ülkeye giriş yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü bildirildi.