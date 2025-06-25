FETÖ’cülere sınav operasyonu: 5 ByLock kullanıcısı yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2012 Gelir Uzmanlığı Yardımcılığı ve 2013 Vergi Müfettişliği Yardımcılığı Giriş sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.