Türkiye'yi şoke eden FETÖ operasyonu: Gözaltı listesinde 174 muvazzaf asker var

FETÖ’nün TSK'daki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 163 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün TSK içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı asker olan şüphelilerin FETÖ’nün örgütsel iletişim modeline uygun şekilde irtibat sağladıkları tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, 174'ü muvazzaf asker, toplamda 176 şüpheli için dün sabah operasyon kararı aldı. Ekiplerin İstanbul, İzmir ile 41 farklı ilde düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 163 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı alınan şüphelilerin 77'sinin İstanbul’da yakalandığı öğrenildi. Yakalanan şüpheliler arasında insansız hava aracı pilotları albay A.E.K. ve binbaşı O.F.Y. ile albay K.K, tankçı M.Ö, istihbarat subayı T.K. de bulunuyor. Şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün finans kaynağı Maydonoz Döner’e yönelik çalışmaları devam ediyor. Başsavcılık, firma yetkililerinin, kendi şahsi hesapları ile şirket hesapları üzerinden FETÖ bağlantılı kişilere çeşitli adlar altında para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bu kişilerin büyük bölümünün KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen ve kamu görevlileri olduğu, söz konusu transferlerin örgütle aidiyet bağını güçlendirmek ve örgütten kopuşları engellemek amacıyla yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, MASAK raporlarına göre 74 Maydonoz Döner şubesi incelendi. İncelemeler sonucunda, 29 şubenin SGK kaydı ya da resmi ortaklığı bulunmayan, geçmişte FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklık vererek istihdam sağladığı tespit edildi. Dün sabah saatlerinde İstanbul merkezli 8 ilde 63 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.