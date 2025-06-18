Aktif FETÖ hücrelerine operasyon

FETÖ'nün güncel yapılanma faaliyetleri yeni operasyonlarla deşifre ediliyor. Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Başsavcılık, 11 şüphelinin ilköğretim ve lise öğrencilerine örgütsel programlar düzenlediklerini tespit etti. Şüphelilerin, FETÖ ile bağlantısı olan ailelerin çocuklarının örgüte olan aidiyetlerini, kendileriyle ilgilenen kişilere bağlılıklarını artırmak için organizasyonlar düzenledikleri belirlendi. Emniyet güçleri 11 şüpheliyi İstanbul ve Kocaeli’de yakaladı.





HÜCRELERE BASKIN

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da FETÖ’nün hücre evlerinde güncel faaliyetlerine devam ettiği, örgüte taban kazandırmaya çalıştığı iddiasıyla 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İzmir, Ankara, Aydın, Balıkesir, Kocaeli ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 5 bin 225 avro, 6 bin 772 dolar ve 222 bin TL nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.





İHRAÇ ASKERLER YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler tespit edildi. Daha önce ihraç edilmiş 2'si albay, biri binbaşı, biri astsubay ve 6'sı askeri öğrenci olmak üzere 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri 7 şüpheliyi yakaladı.



