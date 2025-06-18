CHP’nin şaibe karıştırıldığı iddiasıyla yargıya taşınan kurultay sürecine FETÖ’nün ses kaydı ile dahil olması, gündemdeki yerini koruyor. Alman İstihbaratı’na çalıştığını kabul eden FETÖ firarisi Erk Acarer’in kurultaya dair servis ettiği ses kaydında, Divan Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, ikinci tur öncesi telefonla konuştuğu eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Siz nasıl uygun görürseniz genel başkanım” diyerek seçimden çekilme usulünü anlatıyordu. Kayıtta sadece İmamoğlu'nun sesi duyuluyordu. Dikkat çeken ses kaydının ardından, şimdi de FETÖ’cü eski Başyaver Ali Yazıcı’nın duruşmadaki beyanları, “FETÖ CHP’de ne amaçlıyor?” sorusuna neden oldu.

Ali Yazıcı





İMAMOĞLU’NA MEKTUP YAZDIM

15 Temmuz’dan sonra “Yurtta Sulh Konseyi” üyesi olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ’cü eski Başyaver Yazıcı, darbe girişiminde yaralanan 3 bin kişiye ilişkin davanın Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi’nde görülen duruşmada savunma yaptı. Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. 8 sayfalık mektup yazdığı İmamoğlu’nu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel konusunda uyardığını söyleyen Yazıcı, “İmamoğlu hemşehrim, cezaevinde değilmiş gibi ahkam kesiyor. Beni kimse dinlemiyor. İmamoğlu’na kasım ayında 8 sayfa mektup yazdım, ‘Özgür Özel seni tutuklatacak’ diye” dedi.





SİYASETE YÖN VERME GİRİŞİMİ

FETÖ’cü eski Başyaver Ali Yazıcı, yalnızca darbe suçlamalarını reddetmekle kalmadı, aynı zamanda mahkeme heyetine de örtülü tehditlerde bulundu. Duruşma sırasında Yargıtay’ın bazı sanıklar hakkında “Yurtta Sulh Konseyi üyesi değildir” yönündeki kararlarını öne süren Yazıcı ve diğer FETÖ mensubu sanıklar, örgütsel yapının inkarına yöneldi. FETÖ’nün en kritik isimlerinden olan Ali Yazıcı’nın, cezaevinde bulunduğu süreçte siyasete yön vermeye çalışması ve yargı mercilerini tehdit etmesi, örgütün manipülasyon arayışında olduğunu gözler önüne serdi.





Duruşmada izinsiz fotoğrafa soruşturma

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun duruşmada fotoğraf ve videolarını çekenler hakkında soruşturma açıldı. İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle “terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek”, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından önceki gün hakim karşısına çıkmıştı. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmadan, kanuna aykırı şekilde hem kolluk kuvvetleri hem de yargı mensuplarının yüzlerinin açıkça görüldüğü birçok fotoğraf ve görüntü servis edildi. Savcılık, mahkeme salonunda çekilip sosyal medyada yayılan fotoğraf ve videolar üzerine harekete geçti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşma sırasında sanık İmamoğlu'nun ses ve görüntülerini yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi ve kişiler hakkında re'sen soruşturma başlattı.



