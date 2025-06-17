AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: Tam bir siyasi şuursuzluk

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugünkü grup toplantısında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Çelik, "Etrafımızdaki tüm bu kaosun içinde Türkiye’nin yerini ve gücünü korumasında en önemli dayanak noktası Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğidir. Bu bölgesel ve küresel düzeyde de kabul gören bir gerçektir. Bunu anlayamayan tek kişi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’dir. Dış politika gelişmelerinde hiçbir şekilde doğru yerde durmayı başaramıyor. Dünya böyle bir durumda iken Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkması tam bir siyasi şuursuzluktur" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımızın İsrail’in İran’a yönelik saldırısı karşısında yürüttüğü etkili diplomasiyi övdü ve Özgür Özel’in tutumunu siyasi şuursuzluk olarak nitelendirdi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin hassasiyetini ve dış politikasındaki liderliğini sorgulamanın, sadece savaş lobisine hizmet edeceğini ifade etti.
CUMHURBAŞKANIMIZIN ETKİLİ DİPLOMASİSİNE VURGU
Ömer Çelik, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı karşısında en etkili diplomatik çözüm arayışını yürüttüğünü belirtti. Çelik, "
Küresel ve bölgesel düzeyde tüm aktörler, barış masası kurulması ve nükleer müzakerelere yeniden dönülmesi için Cumhurbaşkanımızın tecrübesinin ve liderliğinin önemini vurgulamaktadır"
dedi. Türkiye’nin, etrafındaki kaosa rağmen güçlü duruşunu ve gücünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğine borçlu olduğunu belirten Çelik, bu duruşun bölgesel ve küresel düzeyde de takdir edildiğini ifade etti.
ÖZGÜR ÖZEL'İN TUTUMU: SİYASİ ŞUURSUZLUK
Çelik, Özgür Özel’in dış politika gelişmelerinde yanlış yerde durduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin hassasiyetini sorgulamasını "siyasi şuursuzluk" olarak tanımladı. "
Dünya böyle bir durumda iken Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkması tam bir siyasi şuursuzluktur,"
diyen Çelik, Özel’in sözlerinin uluslararası gündem ve siyasi açıdan herhangi bir değeri olmadığını belirtti.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN DURUŞUNA SALDIRMAK SAVAŞ LOBİSİNE DESTEK VERMEK DEMEKTİR"
Çelik, Cumhurbaşkanının İsrail’in İran’a saldırısı karşısındaki duruşunun, savaş politikalarını genişletmeye çalışan güçlere karşı bir engel teşkil ettiğini vurguladı. Çelik,
"Cumhurbaşkanımız bir yandan İsrail'in İran'a saldırısı karşısında diplomatik çözüm arayışının en güçlü destekçisidir, diğer yandan da İsrail'in savaş politikasını genişleterek dikkatleri Gazze'den uzaklaştırmasına müsaade edilmemesi gerektiğini tüm görüşmelerinde vurgulamaktadır"
dedi. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerini savaş lobisine destek vermek olarak nitelendiren Çelik,
"Böylesi günlerde, Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetine ve İsrail'in İran'a saldırısı karşısındaki duruşuna saldırması, savaş lobisine destek vermekten başka işe yaramaz"
şeklinde konuştu.
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