AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: Tam bir siyasi şuursuzluk

Ömer Çelik, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı karşısında en etkili diplomatik çözüm arayışını yürüttüğünü belirtti. Çelik, "

Küresel ve bölgesel düzeyde tüm aktörler, barış masası kurulması ve nükleer müzakerelere yeniden dönülmesi için Cumhurbaşkanımızın tecrübesinin ve liderliğinin önemini vurgulamaktadır"