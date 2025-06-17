Kurultay ayarlı liderlik savaşı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında liderlik mücadelesi sürüyor.

BAŞKANLIĞI BIRAKMAK İSTEMİYOR

Genel Başkan Özel, partisine yönelik ‘kurultay davası’nda çıkabilecek ‘mutlak butlan’ kararı sonrası yönetimin Kılıçdaroğlu’na geçmesi ihtimaline sert tepki göstermişti. Özel’in açıklamalarını değerlendiren CHP’li bir isim, “Mahkemenin kararını tanımıyorum demek tam bir saygısızlık örneği. Yeri geldiğinde hak, hukuk adalet diyeceksiniz, şimdi kararı tanımıyorum diyeceksiniz. Hukuka saygısızlık. Bu kabul edilemez” yorumunu yaptı. Bir başka CHP’li isim ise, “Deli saçması bir açıklama olmuş. Ne yapacaklar, bizi partiye mi sokmayacaklar. Barikat mı kuracaklar partiye” değerlendirmesinde bulundu.

BABALAR GÜNÜ TEBRİĞİ

Öte yandan Özel, Kılıçdaroğlu’nun olası genel başkanlık ihtimali sebebiyle arayı iyi tutmaya çalışıyor. Özel, önceki gün Kılıçdaroğlu’nu arayarak Babalar Günü’nü kutladı. Bu konuşma Özel’e yakın kulisler tarafından buzları eritmek için atılan bir adım olarak yorumlanırken, Kılıçdaroğlu cephesi ise görüşmeyi “Büyüğünü aradı” olarak nitelendirdi.

YAVAŞ’TA ‘ÖZEL’ ALARM

Özel’in performansı cumhurbaşkanı adaylığı için iddiasını koruyan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ise panikletti. Yavaş’ın yakın çevresine “Yazı Anadolu’da geçirelim” talimatı vererek başkent dışı gezileri programına eklenmesini istediği ileri sürüldü. Bunda Özel’in performans ve mitinglerdeki söylemlerinin etkili olduğu bildirildi. Bu durumun Yavaş’ın ismini ve adaylığını geri plana düşürdüğüne dikkat çekildi.







