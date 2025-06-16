CHP’nin yolsuzluğu unutturma planı

İBB başta olmak üzere belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonu ve yargıya taşınan şaibeli kurultay iddialarıyla başı ağrıyan CHP, gündemi ittifaklarla değiştirmek istiyor. Önceki seçime İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi ile kurduğu 6’lı Masa ile giren CHP’de ittifak hesapları yeniden gündeme gelmeye başladı.

Seçim sürecine girmeden ittifak denklemini bugünden kurmak isteyen CHP’nin bu isteğinin hem Genel Başkan Özgür Özel hem de tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’ndan iktidara karşı birlik mesajı verilmesi amacıyla geldiği öğrenildi. Şimdiden kurulacak temasların muhalefet bloğunda yaşanılan sürece ilişkin dayanışma ve birlik görüntüsü sağlayacağı hesapları yapılıyor.

Parti genel başkanları düzeyinde bu konuda henüz bir temas kurulmazken kurmaylar düzeyinde nabız yoklama devam ediyor. Bu görüşmelerin ilerleyen günlerde hız kazanması bekleniyor. İlk sinyallere göre sürecin liderler düzeyine geçmesi hedefleniyor. CHP’nin Millet İttifakı ortaklarına 39 vekil dağıtması tabanda büyük tepkiye neden olmuştu. Buna önlem olarak bu kez partilileri “İktidara karşı birlik” stratejisi ile ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. İttifak yelpazesi ise Cumhur İttifakı dışında kalan partiler olarak geniş tutulduğu belirtiliyor.