Yavaş’tan suya yüzde 169 yeni zam

Yeni düzenlemeyle konutlardaki suyun ortalama metreküp fiyatı 58,06 TL’den 156,19 TL’ye yükseldi. Yeni tarifeyle 16-30 metreküp suyun fiyatı 57,92 TL’den 173,76 TL’ye çıktı. 30 metreküp üzeri kullanımlarda 74,88 TL’den 5 katı artışla 374,40 TL’ye yükseldi. 10 metreküpe kadar olan kullanımlarda suya indirim yapılarak fiyat 41,37 TL’den 37,23 TL’ye düşürüldü. 11-15 metreküp arası kullanımlarda ise fiyat 41,37 TL’de sabit tutuldu. İş yerlerinde ise 100 metreküp üzeri kullanımda suyun metreküp fiyatı 105,42 TL’den yüzde 100 artışla 210,84 TL’ye yükseldi. Bu artış oranı yüzde 169 olurken, Mansur Yavaş'ın yönetime geldiği 2019 yılında su fiyatının 5 TL olduğu baz alındığında, artış yüzde 3 bin 24 seviyesine ulaştı. Fiyat artışının küresel ısınmadan kaynaklanan susuzluk nedeniyle yapıldığı, baharda öngörülen yağmurun yağmaması nedeniyle Ankara’da ciddi susuzluk beklendiği belirtildi.

ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, “CHP’li Meclis Başkanvekili Ertan Işık bile zam detaylarını Meclis’te bizimle aynı anda öğrendi” sözleriyle zam hakkında son anda bilgi verilmesine tepki gösterdi. “Bu kadar fahiş bir zam yaparak tasarruf sağlamak doğru bir değil” diyen Yalçın, 2019 yılında metreküpü 5 TL olan suyun bugün 156,19 TL’ye çıkmasının sadece ekonomik değil, insani bir kriz olduğunu ifade etti. Yalçın “Bu sadece bir zam değil, vatandaşın yaşam hakkına doğrudan müdahaledir. Belediyecilik bu değil. Sayın Başkan göreve gelmeden önce hepiniz şahitsiniz, tüm Ankaralılar şahittir. ‘Su Allah’ın nimeti, sudan para kazanılmaz’ dedi. Ama göreve geldiğinden bu yana her fırsatta suya zam yaptı. Bu büyük bir samimiyetsizlik” diye konuştu.