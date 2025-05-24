Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
'Milliyetçi' bilinen Mansur Yavaş CHP'nin Sosyalist Enternasyonal toplantısına katıldı

'Milliyetçi' bilinen Mansur Yavaş CHP'nin Sosyalist Enternasyonal toplantısına katıldı

15:5324/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sosyalist Enternasyonal toplantısı
Sosyalist Enternasyonal toplantısı

'Ülkücü' kimliği ile ön plana çıkarılmaya çalışılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, CHP'nin Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılması dikkat çekti.

Sosyalist Enternasyonal’in rutin gündemli düzenlenen Konsey Toplantısı CHP'nin ev sahipliğinde başladı.


Çeşitli ülkelerden gelen sosyalist siyasetçiler İstanbul'da bir araya geldi.


Mansur Yavaş da katıldı


Konuklar arasıda Asya'dan Afrika'ya birçok ülkeden temsilci yer alırken dikkatleri tanıdık bir isim çekti.


Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessizliğe gömülen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da toplantı kapsamında İstanbul'daydı.



  • Salona gelen Yavaş, konuşmacıları dikkatle dinledi. 'Ülkücü' kimliği ile tanınan Yavaş'ın sosyalist bir etkinliğe katılmış olması salondaki gazetecilerin de dikkatini çekti.

Yavaş'ın programı takip ederken çekilen görüntüleri sosyal medyanın da gündemine oturdu.




#chp
#Mansur Yavaş
#Sosyalist Enternasyonal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
X (Twitter) çöktü mü? 24 MAYIS Twitter neden açılmıyor, son dakika açıklama geldi mi?