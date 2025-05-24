'Milliyetçi' bilinen Mansur Yavaş CHP'nin Sosyalist Enternasyonal toplantısına katıldı

'Ülkücü' kimliği ile ön plana çıkarılmaya çalışılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, CHP'nin Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılması dikkat çekti.
Sosyalist Enternasyonal’in rutin gündemli düzenlenen Konsey Toplantısı CHP'nin ev sahipliğinde başladı.
Çeşitli ülkelerden gelen sosyalist siyasetçiler İstanbul'da bir araya geldi.
Mansur Yavaş da katıldı
Konuklar arasıda Asya'dan Afrika'ya birçok ülkeden temsilci yer alırken dikkatleri tanıdık bir isim çekti.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessizliğe gömülen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da toplantı kapsamında İstanbul'daydı.
- Salona gelen Yavaş, konuşmacıları dikkatle dinledi. 'Ülkücü' kimliği ile tanınan Yavaş'ın sosyalist bir etkinliğe katılmış olması salondaki gazetecilerin de dikkatini çekti.
Yavaş'ın programı takip ederken çekilen görüntüleri sosyal medyanın da gündemine oturdu.