Klasik CHP belediyeciliği: Kurulmamış şirkete ihale!

Maaş sıkıntısıyla gündemden düşmeyen İzmir’in CHP’li Karabağlar Belediyesi usulsüzlükle çalkalanıyor. Belediyenin 2024 yılına ait Denetim Komisyonu raporuna karşı hazırlanan şerh raporuna Yeni Şafak ulaştı. 24 maddelik raporda, mali işlemlerdeki eksiklikler ve kamu zararına yol açabilecek uygulamalar sıralandı.
Helil Kınay’ın başkanlığını yaptığı belediyenin sıkça başvurduğu avans kullanımına dikkat çekilen raporda, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün özellikle avanslarla ilgili faturaların tarih ve gerekçelerini sisteme hatalı girdiği belirtildi. Yapılmış ihaleler varken doğrudan temin yöntemine gidildiği, firmalara yapılan mükerrer ödemelerde meblağın güncel piyasanın üzerinde olduğu tespit edildi.
ŞİRKET YOK, YETKİ BELGESİ VAR
Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs kutlamaları kapsamında verilen Musa Göçmen Orkestrası konserindeki usulsüzlük dikkat çekti. Organizasyon CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Dicle Dünya’nın gayriresmi ortağı olduğu iddia edilen “HİTS Organizasyon” üzerinden yürütüldü. Ancak bu şirketin resmi olarak 14 Mayıs 2024’te kurulduğu, buna rağmen belediyeye 10 Mayıs’ta yetki belgesi sunduğu tespit edildi. Karabağlar Belediyesi henüz kuruluş işlemi tamamlanmamış firmaya 22/B usulüyle olur verdi, 16 Mayıs’ta da sözleşme imzalandı.
23 Nisan şenliğinde de aynı şirketin adı öne çıktı. İlk önce “AYS” adlı firma ile anlaşma yapıldı, aynı iş daha sonra HİTS Organizasyon’a verildi.
BELEDİYEYİ UĞANTAŞ AİLESİ YÖNETİYOR
Belediyedeki usulsüzlüklere ilişkin Yeni Şafak’a bilgi veren belediye meclisinin AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, Karabağlar Belediyesi’nin Uğantaş ailesi tarafından yönetildiğini kaydetti. Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Uğantaş’ın eşi Bülent Koray Uğantaş’ın, işin direkt içinde olduğu belirtildi.