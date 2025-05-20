Klasik CHP belediyeciliği: Kurulmamış şirkete ihale!

Helil Kınay’ın başkanlığını yaptığı belediyenin sıkça başvurduğu avans kullanımına dikkat çekilen raporda, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün özellikle avanslarla ilgili faturaların tarih ve gerekçelerini sisteme hatalı girdiği belirtildi. Yapılmış ihaleler varken doğrudan temin yöntemine gidildiği, firmalara yapılan mükerrer ödemelerde meblağın güncel piyasanın üzerinde olduğu tespit edildi.

Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs kutlamaları kapsamında verilen Musa Göçmen Orkestrası konserindeki usulsüzlük dikkat çekti. Organizasyon CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Dicle Dünya’nın gayriresmi ortağı olduğu iddia edilen “HİTS Organizasyon” üzerinden yürütüldü. Ancak bu şirketin resmi olarak 14 Mayıs 2024’te kurulduğu, buna rağmen belediyeye 10 Mayıs’ta yetki belgesi sunduğu tespit edildi. Karabağlar Belediyesi henüz kuruluş işlemi tamamlanmamış firmaya 22/B usulüyle olur verdi, 16 Mayıs’ta da sözleşme imzalandı.