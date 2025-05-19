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Heykel sevdalısı CHP'li Trabzon Ortahisar Belediyesi Volkan Konak'ın heykelini yapacağını duyurdu: 'Heykele verilen her kuruş haram olsun' diye tepki aldı

Heykel sevdalısı CHP'li Trabzon Ortahisar Belediyesi Volkan Konak'ın heykelini yapacağını duyurdu: 'Heykele verilen her kuruş haram olsun' diye tepki aldı

12:4419/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Volkan Konak, iki ay önce sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.
Volkan Konak, iki ay önce sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

CHP'li Ortahisar Belediyesi, Boztepe Volkan Konak Seyir Terası’na Volkan Konak'ın heykelini yapacağını duyurdu. Heykelin görseli de belediye hesabından paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları heykeli beğenmedi. Bazı X takipçileri ise 'Heykele verilen her kuruş haram olsun' ifadelerini kullandı.

Aleni Aleni, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Volkan Konak, sahnede kalp krizi geçirmiş yapılan tüm müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybetmişti. Volkan Konak'ın hayatını kaybetmesinin ardından yaptıkları heykellerle gündemden düşmeyen CHP'li belediyelerden Ortahisar Belediyesi, yeni bir heykel için kolları sıvadı.


VOLKAN KONAK'IN HEYKELİ YAPILACAK

CHP'li Trabzon Ortahisar Belediyesi, Volkan Konak'ın heykelini yapacak.


Belediyenin resmi hesabından paylaşılan notta, "Belediye Başkanımız Ahmet Kaya ,Volkan Konak Gençlik Konseri’mizin geleneksel hale getirileceğini, Kuzey’in Oğlu Volkan Konak’ın adını verdiğimiz Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolumuza heykelinin yapılacağını duyurdu." ifadelerine yer verildi.


Ortahisar Belediyesi'nin hesabından yapılması planlanan Volkan Konak heykelinin görseli de yayınlandı.





SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Volkan Konak'ın heykel görselinin X'te paylaşılması üzerine kullanıcıların kimisi heykeli gereksiz bulurken kimisi de estetik olarak beğenmedi. İşte X kullanıcılarının o tepkileri...







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