Heykel sevdalısı CHP'li Trabzon Ortahisar Belediyesi Volkan Konak'ın heykelini yapacağını duyurdu: 'Heykele verilen her kuruş haram olsun' diye tepki aldı

Aleni Aleni, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Volkan Konak, sahnede kalp krizi geçirmiş yapılan tüm müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybetmişti. Volkan Konak'ın hayatını kaybetmesinin ardından yaptıkları heykellerle gündemden düşmeyen CHP'li belediyelerden Ortahisar Belediyesi, yeni bir heykel için kolları sıvadı.