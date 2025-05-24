Bu tefeciyle ne işin var?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında dördüncü dalga operasyon geldi. Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda yapılan incelemelerde usulsüzlükler yapıldığı belirlenince operasyonun düğmesine basıldı. Eski Denizbank şube müdürü Seçil Erzan’ın fon vurgunu davasıyla Türkiye’nin adını duyduğu tefeci Süleyman Aslan, adı dosyada “naylon faturacı” olarak yer alan Sarp Yalçınkaya, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay ile İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.





6 İLDE 45 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin 45’i yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri başladı. KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt ve İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togaygözaltında. Avrasya Tüneli’ni işleten Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İmamoğlu'nu kameraları bantlanan otelde karşılayan Seza Büyük Çulha ve aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu da gözaltına alınanlar arasında. Tefeci Süleyman Aslan ile birlikte İBB Hukuk Danışmanı İbrahim Bülbüllü, İnvest EBA sahibi Bahattin Uçar ve Danış Asfalt’ın ortağı Serbülend Danış ise firari.





HİSSELERİNİ 2008’DE ASLAN’A DEVRETMİŞ

Dördüncü dalga operasyonda gözaltı listesinin başında yer alan tefeci Süleyman Aslan ile naylon faturacı Sarp Yalçınkaya ismi dikkat çekti. Tefeci Aslan’ın, İmamoğlu ile geçmişi 17 yıl öncesine dayanıyor. İmamoğlu’nun, Abdulkadir Türk ve Halil İbrahim Türkgenç ile birlikte kurup ortağı olduğu "Bey İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti."deki tüm hissesini, 13 Mart 2008 tarihinde

640 bin TL’ye Süleyman Aslan’a devrettiği ortaya çıktı. O dönemki 520 bin dolarlık hisse devri, bugünkü kurla 20,2 milyon liraya tekabül ediyor. Söz konusu devre yönelik karar, 2 Mayıs 2008 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmış.





İKİ KARANLIK İSİM AYNI JETTE

Soruşturma dosyasında adı “naylon faturacı” olarak geçen Sarp Yalçınkaya’nın da İBB’nin her ay 1,5 milyar lira zarara uğratıldığı hafriyat işini tekelinde tutan Murat Gülibrahimoğlu ile bağlantısı belirlendi. Yalçınkaya’nın 29 Kasım 2020’de dosyanın firari şüphelisi

Gülibrahimoğlu ile birlikte özel jetle yurt dışına çıktığı, 1 Aralık 2020’de ise döndükleri tespit edildi.



