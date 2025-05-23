Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu pankart ve afişler yasaklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda yeni operasyonlar düzenlenirken, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni bir karar aldı.

Başsavcılık tarafından yapılan incelemede, yolsuzluktan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu bazı belediye başkanları hakkında İstanbul genelinde propaganda ve ilgili kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirici nitelikte afiş ve pankartlar asıldığı tespit edildi.