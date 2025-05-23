İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 4. dalga operasyonu: 49 kişi hakkında gözaltı kararı

KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt ve Mustafa Akın'ın da olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.