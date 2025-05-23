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İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 4. dalga operasyonu: 49 kişi hakkında gözaltı kararı

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 4. dalga operasyonu: 49 kişi hakkında gözaltı kararı

07:0923/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
AA
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 42 zanlı gözaltına alındı.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 42 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, KİPTAŞ, İSTAÇ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si yakalandı. Gözaltına alınan isimler arasında Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü ve özel kalemi de var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde usulsüzler yapıldığı belirlendi.
  • KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt ve Mustafa Akın'ın da olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 42 zanlı yakalandı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.


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