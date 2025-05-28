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Bu inşaat aşırı Yavaş!

Bu inşaat aşırı Yavaş!

Nazife Bardak
04:0028/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Mansur Yavaş.
Mansur Yavaş.

Mansur Yavaş’ın başkanlığını yaptığı CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Eryaman’da yürüttüğü kavşak çalışması 1 yıldır tamamlanamadı.

ABB’nin bir türlü bitiremediği kavşak, tepkilere neden oldu. Kavşak inşaatına cephe sitede yaşayanlar tepkilerini, binaya astıkları “Bu kavşak 385 gündür tamamlanmadı. Site sakinleri toz ve çamur içinde 5 metrelik yoldan evlerine ulaşıyor. İnşaat aşırı YAVAŞ” yazılı pankartla dile getirdi.

ESKİDEN 100 GÜNDE YAPILIRDI

ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın da site sakinlerine destek verdi. Yalçın, sosyal medya üzerinden şu mesajı paylaştı: “Ankara rezil durumda ama Mansur Yavaş Ankara’da yok. Mansur Yavaş’ın gündeminde parlamenter sistem var, ekonomi var, Sosyalist Enternasyonal var ama Ankara yok. AK Parti döneminde 100 günde yapılan üst-alt geçitlerin yerini 385 günde bitirilemeyenler aldı.”



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