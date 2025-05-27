Nevşin Mengü'den CHP'ye yeni salvo: Pembe gözlükle siyaset yapıyorlar

Yaşananlar sıcaklığını korurken; Mengü, bir kez daha ana muhalefet partisini hedef aldı.

DEM Partili Meral Danış Beştaş'ın yeni anayasa çalışmalarına ilişkin CHP lideri Özgür Özel'i eleştirdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolüne vurgu yaptığı konuşmasını alıntılayan Mengü, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat masada olduğunu, 10 hukukçu arkadaşımı anayasa konusunda çalışma yapmaları için görevlendirdim, diyerek vurguladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı’nın olmadığı bir masa mümkün değil" ifadelerini kullandı.