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Nevşin Mengü'den CHP'ye yeni salvo: Pembe gözlükle siyaset yapıyorlar

Nevşin Mengü'den CHP'ye yeni salvo: Pembe gözlükle siyaset yapıyorlar

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
22:3127/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Nevşin Mengü, muhalefetin kendisini avutmak için siyaset yaptığını söyledi.
Nevşin Mengü, muhalefetin kendisini avutmak için siyaset yaptığını söyledi.

Geçtiğimiz gün Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki iddiasıyla CHP kanadının topa tuttuğu gazeteci Nevşin Mengü, bir kez daha ana muhalefet partisini hedef aldı. "Türkiye’de iktidar siyasete gerçekçi yaklaşıyor" diyen Mengü, "Muhalefetin sorunu çoğu zaman sorunu pembe gözlük takması. Oysa gerek yok. Avunmak avutmak için yapılan siyaset bir yere varmıyor" ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, geçtiğimiz gün yaptığı YouTube yayınında, partinin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'şaibeli kurultay davasını düşürecek ifadeyi vermeye gitmediğini' öne sürdü.

Mengü bu iddiası sonrası, Kılıçdaroğlu cephesi tarafından topa tutuldu.

Yaşananlar sıcaklığını korurken; Mengü, bir kez daha ana muhalefet partisini hedef aldı.

DEM Partili Meral Danış Beştaş'ın yeni anayasa çalışmalarına ilişkin CHP lideri Özgür Özel'i eleştirdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolüne vurgu yaptığı konuşmasını alıntılayan Mengü, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat masada olduğunu, 10 hukukçu arkadaşımı anayasa konusunda çalışma yapmaları için görevlendirdim, diyerek vurguladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı’nın olmadığı bir masa mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Mengü'den CHP'ye yeni salvo: Pembe gözlükle siyaset yapıyorlar

Mengü, bu paylaşımından kısa bir süre sonra yaptığı paylaşımda, isim vermeden CHP'ye dokundurarak,
"Türkiye’de iktidar siyasete gerçekçi yaklaşıyor. Muhalefetin sorunu çoğu zaman sorunu pembe gözlük takması. Oysa gerek yok. Avunmak avutmak için yapılan siyaset bir yere varmıyor"
ifadelerini kullandı.

CHP'lileri kızdırdı

Bu paylaşıma kızan CHP'liler,
"Fatih Portakal'a benzemeye başlıyorsun sanki abla, niye ki? Şu an muhalefete saldırmanın yeri mi?" , "İktidarı destekle lütfen."
ifadeleriyle Mengü'ye yüklendi.


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