Kılıçdaroğlu cephesi umudunu yitirmedi: Hazır kıta bekleyin

Bir senaryoya göre, kurultay iptal edilirse görev Kılıçdaroğlu dönemindeki yönetime geçecek. Eski yönetime görev verilmesi durumunda kurultaydan önceki MYK üyeleri ile göreve gelecek. Bu durumda kurultay sürecinde köprüleri attığı ve yeni yönetimde yer alan isimler de olacak. Kılıçdaroğlu, olası bir iptale ilişkin kendi yakın ekibine parti için “Hazır kıta bekleyin” dediği öğrenildi. Bu gerçekleşirse Kılıçdaroğlu, “Partiyi güvenli bir liman ulaştıracağı” sözünü tutmaya yönelik hareket edecek. Kendisine “onursal başkan” gibi bir unvan verilmesini bekleyecek.