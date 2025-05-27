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Kılıçdaroğlu cephesi umudunu yitirmedi: Hazır kıta bekleyin

Kılıçdaroğlu cephesi umudunu yitirmedi: Hazır kıta bekleyin

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0027/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP’de şaibeli kurultaya ilişkin yargı safahatı devam ederken çıkabilecek olası kararlara göre taraflar plan kuruyor.

Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin dün verdiği ara kararla ihtiyati tedbir kararını reddedip şaibeli kurultaya ilişkin davayı 30 Haziran’a ertelemesi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cephesi tarafından da yakından takip edildi. Söz konusu ara karar sonrası Kılıçdaroğlu cephesi umudunu yitirmezken her olasılık masaya yatırıldı.

RAKİPLERLE AYNI YÖNETİM

Bir senaryoya göre, kurultay iptal edilirse görev Kılıçdaroğlu dönemindeki yönetime geçecek. Eski yönetime görev verilmesi durumunda kurultaydan önceki MYK üyeleri ile göreve gelecek. Bu durumda kurultay sürecinde köprüleri attığı ve yeni yönetimde yer alan isimler de olacak. Kılıçdaroğlu, olası bir iptale ilişkin kendi yakın ekibine parti için “Hazır kıta bekleyin” dediği öğrenildi. Bu gerçekleşirse Kılıçdaroğlu, “Partiyi güvenli bir liman ulaştıracağı” sözünü tutmaya yönelik hareket edecek. Kendisine “onursal başkan” gibi bir unvan verilmesini bekleyecek.




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