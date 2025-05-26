Türkiye’nin kendi menfaatlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’da gördüğü için 23 yıldır istikrarla yoluna devam ettiğini vurgulayan Baykoç, “İngiltere’nin menfaati de umurumuzda değil! ‘Medet ya İngiltere’ diyerek bu topraklarda bir yere varamazsınız. Tarihi vakalar bunun en güzel örneğidir. Açın biraz tarih okuyun” şeklinde konuştu.