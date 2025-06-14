82 konutu daha satışa çıkardı

Konserlerle ve adrese teslim ihalelerle gündemden düşmeyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi ne var ne yok satmaya devam ediyor. Başkentin kaynaklarını tüketen CHP’li Mansur Yavaş, daha önce de belediyeye ait milyarlarca lira değerinde taşınmazı satışa çıkarmıştı. Yavaş bu sefer de Yenimahalle İlçesi Ata Mahallesi’nde bulunan 82 adet taşınmazı satışa sundu. Mesken niteliğindeki taşınmazların toplam bedelinin 278 milyon 870 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

DÖNÜŞÜM BAHANESİ

Yavaş son iki günde toplam yüz ölçümü 5 milyon 541 bin metrekare arsayı satma kararı aldı. Yavaş’ın imzasının bulunduğu belgede arsaların 'Kentsel Dönüşüm Projelerine kaynak sağlaması amacıyla' satışa çıkarıldığı belirtilerek, “Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde kat karşılığı, sınırlı ayni hak tesis edilmesi, trampa edilmesi veya satılarak değerlendirilmesi Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmektedir” ibaresine yer verildi. Yavaş yönetimindeki Ankara’da 2024 yılında 2 milyar 409 milyon TL değerinde 19 taşınmaz, Mamak'ta 807 milyon TL değerinde taşınmaz, geçtiğimiz eylül ve aralık ayında yapılan ihalelerle belediyeye ait toplam 57 taşınmaz yaklaşık 476 milyon TL bedelle satışa çıkarılmıştı. Ayrıca, 2024 yılı içinde İstanbul'da bulunan ABB'ye ait taşınmazların 144 milyon 907 bin TL'ye satıldığı biliniyor.

PARAYI PEŞİN İSTİYOR

Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı’nda “Kapalı teklif usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla toptan olarak mülkiyet satışı yapılacaktır” ibaresi de dikkat çekiyor. Yavaş, mayıs ayının ortasında da 31 adet gayrimenkul satışa çıkarmıştı. İçerisinde 8 adet arsa 16 adet mesken, dükkan, büro, konutun bulunduğu söz konusu gayrimenkullerin toplam satış bedeli 273 milyon lirayı geçiyordu.

SATIŞ VAR İCRAAT YOK

Öte yandan Mamak’ta yapılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında vadedilen evlerin tamamlanmaması sonucu 8 bin 500’den fazla hak sahibinin mağduriyeti devam ediyor. Göreve gelmeden önce 5 yılda 10 bin konut teslim edeceğinin sözünü veren Yavaş, vatandaşlara 6 yılda yalnızca 418 konut teslim edebildi.











