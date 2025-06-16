Kılıçdaroğlu'nun avukatından Özgür Özel'e 'kurultay' yalanlaması: Ne etik ne siyasi sorumluluk var

Kılıçdaroğlu'nun kurultay için 'tertemiz' dediğini iddia eden Özgür Özel'in bu sözleri yalanlandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Marmara Cezaevinde Ekrem İmamoğlu ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu'nun şaibeli kurultay için 'tertemiz' dediğini öne sürdü. Özel'in bu iddiasını Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Kılıçdaroğlu’na atfedilen bir konuşmayı dile getirmesi, ne etik açıdan ne de siyasi sorumluluk bakımından kabul edilebilir bir tutum değildir. Kurultayın temiz ya da şaibeli olup olmadığını bugün için kesin olarak bilmemiz mümkün değildir." açıklamasıyla yalanladı.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile geçtiğimiz gün Silivri'deki Marmara Cezaevinde görüştü.
Kılıçdaroğlu'nun görüşmede İmamoğlu'nu dinlediği, çeşitli anlaşmazlıklar yüzünden de açıklama yapmadan cezaevinden ayrıldığı ifade edildi.
Yaşananlar sonrası bugün bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel,
"Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'Kurultay tertemiz' dedi."
iddiasında bulundu.
CHP liderinin bu sözlerini Kılıçdaroğlu'nun avukatı yalanladı.
"Ne etik ne siyasi sorumluluk var"
"Ne etik ne siyasi sorumluluk var"
Gazeteci Barış Yarkadaş'a açıklamalarda bulunan Avukat Celal Çelik,
"Özgür Özel’in, Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından, kamuoyunu yönlendirme amacı taşıyan, gerçekle bağdaşmayan ve Sayın Kılıçdaroğlu’na atfedilen bir konuşmayı dile getirmesi, ne etik açıdan ne de siyasi sorumluluk bakımından kabul edilebilir bir tutum değildir. Genel Başkan unvanını taşıyan bir siyasetçiye, teyide muhtaç söylemlerle kamuoyunu yanıltan bir tavır yakışmamaktadır."
açıklamasını yaptı.
"Kurultay temiz mi değil mi bilemeyiz"
"Kurultay temiz mi değil mi bilemeyiz"
"Kurultayın temiz ya da şaibeli olup olmadığını bugün için kesin olarak bilmemiz mümkün değildir."
diyen Çelik,
"Ancak açık olan bir şey vardır: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu süreçle hiçbir ilgisi ve dahli yoktur"
ifadelerini kullandı.
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