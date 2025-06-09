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İmamoğlu cephesinde hareketlilik: Kılıçdaroğlu korkusu

İmamoğlu cephesinde hareketlilik: Kılıçdaroğlu korkusu

04:009/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu.

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasından tutuklu yargılanan İmamoğlu, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik davada ‘mutlak butlan’ (yok sayılması) kararı çıkmasından korkuyor. Karar çıkması halinde yönetim önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilecek. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesi halinde CHP'den uzaklaştırılacağından çekiniyor.

Şaibe iddialarıyla mahkemelik olan CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın 30 Haziran'da görülecek duruşmasından 'mutlak butlan' kararı çıkması halinde yönetim önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilecek. Bu olasılık, yolsuzluk soruşmasından tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu cephesini hareketlendirdi.

İMAMOĞLU UZAKLAŞTIRILMALI

Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olması halinde İmamoğlu’nun hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması yüzünden CHP'den uzaklaştırılacağı iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine, yolsuzluk soruşması başladıktan sonra, “Bu vaziyette parti yönetiminin üstüne düşen görev bellidir. Ekrem Bey, aklanana kadar partiyle ilişiğinin kesilmesi en doğru karar olacaktır. Yoksa bu yolsuzluk iddiaları en çok CHP'ye zarar verir” ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, geri dönmesi halinde "uzaklaştırma tedbirine başvuracak" şeklinde yorumlandı.

Kılıçdaroğlu döneminde parti üst yönetiminde yer alan bir isim Yeni Şafak'a özel şu değerlendirmelerde bulundu: “Kılıçdaroğlu, kendisi döneminde adı yolsuzluğa karışan pek çok partiliye karşı mesafeli oldu. Olası bir 'mutlak butlan' kararı sonucunda yönetime geri dönmesi halinde İmamoğlu'na karşı benzer bir tutum sergilemesini beklemek de şaşırtıcı olmasa gerek. Kemal Bey, Ekrem Bey için mutlak aklanma isteyecektir.”

LİNCİN GEREKÇESİ BELLİ

İmamoğlu'nun Saraçhane üzerinden kontrol ettiği trol ordusunun da son dönemde dozajını artırdıkları Kılıçdaroğlu'na dönük sosyal linçin altında da İmamoğlu'na karşı Kılıçdaroğlu'nun aldığı tavrın etkili olduğu bildirildi. Kılıçdaroğlu ile bağını halen sürdüren eski bir CHP'li üst düzey yönetici de “Kılıçdaroğlu'na dönük sosyal linçin gerekçesi bellidir. Mutlak butlan kararının alınması halinde Kemal Bey'in, Ekrem İmamoğlu ile asla aynı yolda yürümeyecektir. İmamoğlu da bu yüzden kendisini ve cumhurbaşkanı adaylık iddiasını korumak için Kılıçdaroğlu'na karşı sosyal medya üzerinden atağa geçti” değerlendirmesinde bulundu.



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