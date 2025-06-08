Aday olan eşi için haraç kesmiş

Yolsuzluk ve rüşvetle çalkalanan İBB’de onlarca kişi adrese teslim ihalelerle servetine servet kattı. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren gizli tanık Gürgen, Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’de dönen dolapları anlattı.

VERMEYEN ÖDEMESİNİ ALAMAZ

Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın eşi Berna Sukas belediye iştirakinden fonlanmış. Gizli tanık Gürgen, İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi olan Berna Sukas son seçimde CHP’den milletvekili adayı olunca, Ali Sukas’ın devreye girdiğini anlattı: “Adaylığın ardından Ali Sukas Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’den ihale alan şirketlerin listesini eski satın alma müdürü Ümit Polat'a verdi. O da şirketleri tek tek kuruma çağırıp Berna Sukas'a seçim desteği olması için zorla para talep etti. Para vermeyenler Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'deki ödemelerini alamayacakları ya da bu sürecin geciktirileceği yönünde tehdit edildi.”

KUZENE ADRESE TESLİM İHALE

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun aile üyeleri de belediyeden aldığı ihalelerle köşeyi dönmüş. Gizli tanık Gürgen, Dilek İmamoğlu’nun kuzeninin eşi Murat’ın, gizli sahibi olduğu Han İnşaat üzerinden belediyeden milyonlarca liralık ihale aldığı bilgisini verdi: “Han İnşaat isimli firma Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’den 170 milyon TL civarında iş üstlendi. Bu firmanın aldığı ihalelere, girecek firmalar önceden belirlenerek ihale bilerek bu firmaya verildi. Han İnşaat’ın aldığı ihalelere ait ödemeler bekletilmeden yapıldı, para Murat’a gönderildi.”

Batacak firmaya 1 milyarlık ihale!

Ali Sukas’ın batma noktasındaki “Bitki Dünyası” adlı şirketi, verdiği ihalelerle zirveye taşıdığı ortaya çıktı. Gürgen şu bilgileri verdi:

* Bitki Dünyası sahibi Tamer Gümüş 17 Aralık 2020’de Ulmus Fidancılık, 17 Kasım 2020’de Fagus Fidancılık, 14 Ekim 2021’de Sarix Fidancılık’ı kurdu. Bu firmalar Ali Sukas’ın yönlendirmesiyle Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’den 2023-2024 yılları arasında 1 milyar TL civarında ihale aldı.

* Ali Sukas sayesinde zenginleşenlerden biri de İhsan Mengir. Oğlu ve damadı üzerine 2020’de Menkulsa’yı, 2023’te DY Grup’u kurdu. Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’nin Pendik Kurnaköy ve Eyüp Alibeyköy’deki toprak döküm sahalarında ihtiyacı görecek nitelikte elek bulunmasına rağmen, Menkulsa'dan elek alındı.

Bu elekler hiç çalışmamasına rağmen Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye düzenli fatura kesip peşin ödeme aldı.

İMAMOĞLU’NA 250 MİLYON

* Sarılar İnşaat sahibi Ahmet Sarı İBB’den birçok ihale aldı. Bu işler için Ertan Yıldız aracılığıyla İmamoğlu’na 250 milyon TL gönderdi.

* Ağaç ve Peyzaj A.Ş. eski satın alma müdürü Ümit Polat, ihale işlem şefi Fatih Temur, satın alma şefi Fatih Yağcı, satın alma müdürü Selim Marangoz, özel kalem Murat Or, fidanlık müdürü Kerem Celil Uzunlar, genel müdür yardımcısı Sabit Tuncel pek çok usulsüzlüğe iştirak etti.











