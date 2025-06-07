Para kuleleri Ağaç A.Ş.'den

Gürgen’in ifadeleri, belediyeye bağlı bir kamu iştirakinin, bir siyasi partinin taşınmaz edinimi için dolaylı mali kaynak oluşturduğunu ortaya koydu. Yapılan işlem 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na aykırı. Belediye Kanunu’nun 14 ve 15’inci maddelerine göre, belediyeler yalnızca kamu hizmeti sunmak amacıyla kaynak kullanabiliyor. Siyasi partilere doğrudan veya dolaylı mali destek sağlamak, bu kapsamda yetki aşımı ve açık ihlal. Ayrıca 5018 sayılı Kanun’un 71’inci maddesi, kamu kaynaklarının amaç dışı kullanımı ve hukuka aykırı olarak kişi veya kurumlara aktarılmasını “kamu zararı” sayıyor. Bu durumda, hem kamu görevlileri hakkında cezai sorumluluk doğuyor, hem de ilgili işlemler hukuken yok hükmünde sayılıyor. 8 milyon liralık para aktarımı, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na da aykırı. Söz konusu kanunun 66’ncı maddesi, siyasi partilerin gelir kaynaklarını sayarken, hazine yardımı, üye aidatları ve bireysel bağışları, sınırlı ve denetlenebilir gelir kaynakları olarak belirtiyor. Aynı maddenin son fıkrasında ise “Kamu kurum ve kuruluşlarının siyasi partilere doğrudan veya dolaylı olarak para yardımı yapması yasaktır” hükmü yer alıyor. Dolayısıyla bir belediye iştiraki aracılığıyla siyasi partiye maddi katkı sağlanması, bu yasaya da doğrudan aykırı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan anayasa hukukçuları, böyle bir fiilin Anayasa’nın 69’uncu maddesi çerçevesinde de ağır sonuçlar doğurabileceğine işaret ediyor. Siyasi partiler, “demokratik ilkelere aykırı faaliyette bulunmaları” veya “yasaklanan kaynaklardan mali destek almaları” halinde Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından kapatılabilir. Eğer soruşturma neticesinde belediye kaynağı olan 8 milyon liranın CHP İstanbul il binası alımında kullanıldığı belgelenirse, AYM nezdinde CHP'ye dava açılabilir.