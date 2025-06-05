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İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha: Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi

İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha: Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi

12:445/06/2025, Thursday
G: 5/06/2025, Thursday
AA
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüpheliler Ali Nuhoğlu ile Süleyman Atik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Ali Nuhoğlu'nun 1 ve 4 Haziran'da, Süleyman Atik'in ise 13-30 Mayıs ile 4 Haziran'da etkin pişmanlık kapsamında ifade vermek istedikleri, örgütün işleyişine yönelik somut olaylara dayalı beyanlar aktardıkları öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren iş adamıı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik "yurt dışı çıkış yasağı" ile "konutu terk etmeme şeklinde" adli kontrol tedbirleriyle tahliye edildi.


Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.


Adli kontrol tedbiriyle tahliye edildiler

Soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Ali Nuhoğlu'nun 1 ve 4 Haziran'da, Süleyman Atik'in ise 13-30 Mayıs ile 4 Haziran'da etkin pişmanlık kapsamında ifade vermek istedikleri, örgütün işleyişine yönelik somut olaylara dayalı beyanlar aktardıkları öğrenildi.


Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Nuhoğlu ve Atik'in "yurt dışı çıkış yasağı" ile "konutu terk etmeme şeklinde" adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti.


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