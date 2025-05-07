Kendi konuşmasını inkar etti

Capacity AVM’nin ortakları ve destek aldıkları mühendisle iki kez bir araya geldiğini söyleyen Atik, “Binanın statik olarak düzeltilmesini veya raporlanması gerektiğini söyledim. Kendileri hukuki hakları olduğunu ve kabul etmeyeceklerini tarafıma ilettiler. Durumu Ertan Yıldız’a ilettim. Ve bu konuda geri çekildiğimi ortaklardan M.K’ya belirttim. Herhangi bir rakam konuşması yapmadım” dedi.