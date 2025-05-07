Kendi konuşmasını inkar etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda Yeni Şafak’ın gündeme getirdiği Capacity AVM’deki rüşvet pazarlığında yeni gelişmeler yaşanıyor. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız’ın görevlendirdiği Süleyman Atik’in polis ifadesi ortaya çıktı. Rüşvet pazarlığı yaparken ses kayıtları ortaya çıkan Atik, ses kaydı yayınlanmadan önce polise verdiği ifadesinde rakam telaffuz etmediğini, sorunu çözmek için aracılık yaptığını savundu.
RAKAM KONUŞMADIM
Capacity AVM’nin ortakları ve destek aldıkları mühendisle iki kez bir araya geldiğini söyleyen Atik, “Binanın statik olarak düzeltilmesini veya raporlanması gerektiğini söyledim. Kendileri hukuki hakları olduğunu ve kabul etmeyeceklerini tarafıma ilettiler. Durumu Ertan Yıldız’a ilettim. Ve bu konuda geri çekildiğimi ortaklardan M.K’ya belirttim. Herhangi bir rakam konuşması yapmadım” dedi.