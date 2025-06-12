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'Şaibeli kurultay' gölgesinde dikkat çeken görüşme: Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu ziyaret edecek

'Şaibeli kurultay' gölgesinde dikkat çeken görüşme: Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu ziyaret edecek

12:1712/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
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Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu
Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu

30 Haziran'da 'şaibeli kurultay' davasından çıkacak kararla CHP'nin başına döneceği iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Silivri Cezaevi'nde yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.

CHP'de parti içindeki kavganın adli süreci devam ediyor.


Kurultay davasında karar 30 Haziran'da


CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın şaibeli olduğuna ilişkin iddialarla başlayan yargı sürecinde 30 Haziran'da karar çıkacak.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada sona gelinirken Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu üçgeninde gerilim tırmanıyor.


Parti içi bölünme derinleşiyor


Bu süreçte iddialar art arda geliyor.


Mahkeme kararının kurultayda şaibe olduğu yönünde çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, parti yönetimine geri dönmesi bekleniyor.


Özel ve İmamoğlu'na yakın isimlerle 'Kemalciler' arasındaki kavga da tarih yaklaştıkça büyüyor.


İmamoğlu'na gidecek


Bu süreçte uzun süre sessiz kalan Kılıçdaroğlu, CHP yönetimini hedef alarak sosyal medya paylaşımı ile sessizliğini bozdu.


"Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz." sözleri gündeme oturan Kılıçdaroğlu iddiaya göre şimdi de İmamoğlu'nu ziyarete hazırlanıyor.


Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, mahkeme tarihine kısa süre kala İmamoğlu'nu ziyaret edecek. Söz konusu ziyaretin bugün gerçekleşmesi bekleniyor.




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