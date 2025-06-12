İmamoğlu’nun diploma incelemesi aylar önce başlatılmış

İmamoğlu dahil 28 kişinin, on binlerce kişi alın teri dökerek üniversiteye girmeye çalışırken, o dönem Türkiye’de tanınmayan KKTC’deki Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz yatay geçiş yaptığı açıklanmıştı.

yönündeki iddiaların da asılsız olduğu anlaşıldı.

yönündeki iddiaların da asılsız olduğu anlaşıldı.

"Karar metninin gerekçesiz olduğu ve özel hukukçulardan destek alınmadığı"

"Karar metninin gerekçesiz olduğu ve özel hukukçulardan destek alınmadığı"

İstanbul Üniversitesi’nin hukuki sürecini Hukuk Müşavirliği aracılığıyla yürüttüğü ve gerektiğinde öğretim üyelerinden de görüş alındığı öğrenildi. Ancak bazı akademisyenlerin mütalaa sunmayı tercih etmediği bilgisine ulaşıldı.