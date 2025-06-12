İmamoğlu’nun diploma incelemesi aylar önce başlatılmış

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçiş yaptığı tespit edildiği için lisans eğitimi diplomasının iptali ve sonrasında basına yansıyan çeşitli iddialara ilişkin Yeni Şafak kritik bilgilere ulaştı. KKTC’den usülsüz geçiş tespitinin talimatla değil üniversitenin inisiyatifiyle başlatıldığı ve rektörlüğün Ağustos-Eylül 2024 döneminde inceleme yaptığı öğrenildi.
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, geçtiğimiz yılın mart ayında, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmişti.
İmamoğlu dahil 28 kişinin, on binlerce kişi alın teri dökerek üniversiteye girmeye çalışırken, o dönem Türkiye’de tanınmayan KKTC’deki Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz yatay geçiş yaptığı açıklanmıştı.
Süreci üniversite başlattı
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün usulsüzlüğü tespit etme sürecini Ağustos-Eylül 2024 döneminde başlattığı öğrenildi.
- Hazırlanan ilk rapor 7 Ekim 2024 tarihinde ilgili kurumlara teslim edildi.
Hukuki görüş alındı
İstanbul Üniversitesi’nin hukuki sürecini Hukuk Müşavirliği aracılığıyla yürüttüğü ve gerektiğinde öğretim üyelerinden de görüş alındığı öğrenildi. Ancak bazı akademisyenlerin mütalaa sunmayı tercih etmediği bilgisine ulaşıldı.