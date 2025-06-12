Kılıçdaroğlu çekildi dedikodusunu o çıkarttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurultayda divan başkanıydı. Alman İstihbaratı’na çalıştığını kabul eden FETÖ firarisi Erk Acarer’in servis ettiği ses kaydında, İmamoğlu ikinci tur öncesi telefonla konuştuğu eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Çekilin” çağrısı yapıyordu. İddianamede, davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen’in dilekçesinde, İmamoğlu’nun delegelerin iradesini yönlendirdiği ve seçim sürecini etkilediği öne sürülüyor. Üregen, 25 Şubat 2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede, CHP 38’inci Olağan Kurultayı Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ilk tur sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği yönünde açıklama yaparak delegeleri yanlış yönlendirdiğini belirtti. Oysa Kılıçdaroğlu’nun resmi olarak çekilmediği halde bu yönde yapılan duyuruların, delegelerin kararlarını etkilediği ifade edildi.

TÜZÜĞE AYKIRI BİÇİMDE İKİNCİ TURA GEÇİLDİ

Üregen, CHP tüzüğünün 47’nci maddesinde yer alan “birinci ve ikinci toplantılar arasında en az 3 saat olması” kuralının ihlal edildiğini, ilk oturumun bitiminden kısa süre sonra ikinci oturuma geçilerek delegelere baskı kurulduğunu belirtti. Bu sürenin yalnızca 1 saat sürdüğünü ve ikinci turun tüzüğe aykırı şekilde başlatıldığını iddia etti.

GEÇERSİZ OY TEHDİDİYLE FİİLİ MÜDAHALE

Kurultay sürecinde oyların geçersiz sayılması yönünde fiili müdahalelerin de gerçekleştiğini belirten Üregen, Divan Başkanı İmamoğlu’nun “Çizik olan oyları geçersiz sayarım” diyerek delegelere baskı yaptığını, bazı pusulaların ise kasıtlı şekilde işaretlenip geçersiz hale getirildiğini ileri sürdü. Söz konusu usulsüzlüklerin “resmi evrakta sahtecilik” suçunu oluşturduğunu belirten Üregen, seçim sürecinin adil ve şeffaf yürütülmediğini, bu nedenle kurultay kayıtlarının ve ilgili medya içeriklerinin delil olarak değerlendirilmesini talep etti.











