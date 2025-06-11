CHP’yi bekleyen son

CHP Genel Merkezi, şaibe iddiaları nedeniyle açılan kurultay davasına odaklandı. 38'inci Olağan Kurultay davasından mutlak butlan kararı çıkması halinde, ana muhalefeti bekleyen pek çok sonuç var.

Mutlak butlan kararıyla 38'inci Olağan Kurultay yok sayılacak. Özgür Özel'in genel başkan sıfatıyla parti içinde aldığı tüm kararlar da yok hükmünde olacak. Parti yönetimi, Kemal Kılıçdaroğlu ve Kasım 2023 öncesindeki kadroya geçecek. Böylece Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da 38'inci Kurultay öncesine dönecek. Yine Eylül 2024'teki Tüzük Kurultayı ile nisan ayında yapılan 21'inci Olağanüstü Kurultay da yok hükmünde sayılacak. Kasım 2023 ve sonrasında yapılan kurultaylar yok sayılacağından, CHP’nin 5 yıl boyunca kurultayını toplamamış sayılıp sayılmayacağı, bu durumda Siyasi Partiler Kanunu kapsamında CHP’ye ne tür bir yaptırım uygulanacağı merak ediliyor.

TBMM GRUBU'NDA DEĞİŞİKLİK YOK

Bu durumda CHP’nin TBMM Grubu'nda ise bir değişiklik olmayacak. Meclis grubu için yapılan seçimler kurultay seçiminden bağımsız değerlendirileceği için, Özel, Kasım 2023 öncesinde olduğu gibi Grup Başkanlığı koltuğuna dönemeyecek.

ŞAİBELİ KURULTAYIN DERİN VEKİLLERİ

Şaibeli kurultayda delegelerin oylarının satın alınmasında aktif rol oynayan 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlanarak TBMM'ye gönderilecek. Bu durumda söz konusu 9 milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesine kadar gidecek bir süreç başlayabilir.

İSTANBUL KONGRESİ KURULTAYI DİREKT ETKİLER

CHP’nin son İstanbul kongresi de kurultay davasını yakından ilgilendiriyor. Çünkü 38’inci kurultaya en fazla delegeyi İstanbul gönderiyor. Davalık olan il kongresi hakkında da “seçime hile karıştırıldığı” ve “Seçim Kanunu’na muhalefet edildiği” iddiaları var. Davanın sonucuna bağlı olarak şaibeli 38’inci Olağan Kurultay’da oy kullanan delegelerin delegeliği iptal edilebilir.

PARA KULESİNDEN KAPATMA DAVASINA MI?

Genel Merkez’i düşündüren bir diğer konu da İstanbul'da görülen para kulesi davası. CHP İstanbul il binası satın alındığı süreçte kaydedilen para sayma görüntüleri, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) uzanan bir süreçle sonuçlanabilir. Sayılan paranın 8 milyon lirasının İBB’ye bağlı Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’den geldiği iddiası araştırılıyor. Belediye iştiraki aracılığıyla siyasi partiye maddi katkı sağlanması, yasalara aykırı. Belediye kaynağı olan 8 milyon liranın CHP İstanbul il binası alımında kullanıldığı belgelenirse, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu halinde AYM kapatma davası açabilir.











