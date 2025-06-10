Kurultaydaki şaibeye FETÖ de bulaştı

CHP’de, 30 Haziran'daki şaibeli kurultay davasının duruşması yaklaştıkça sürece ilişkin yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı. Alman istihbaratına çalıştığını kabul eden FETÖ firarisi gazeteci Erk Acarer'in ‘mutlak butlan’ kararının çıkması beklenen dava öncesinde, 4-5 Kasım 2023'teki 38'inci Olağan Kurultay'da ikinci tur oylaması sırasında İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Çekilin" çağrısı yaptığı ses kaydını dinletmesi CHP kulislerini hareketlendirdi. İmamoğlu'nun ses kaydının o gece kayıt altına alınıp kurultay davasına 20 gün kala FETÖ firarisi Acarer'in hesabından yayınlanması, “Şaibeye FETÖ de bulaştı” şeklinde yorumlandı.

FETÖ ELİ DEVREDE

CHP'de 38'inci Olağan Kurultay'ın yok sayılması, dolayısıyla Genel Başkan Özgür Özel'in yönetiminde alınan tüzük ve olağanüstü kurultayları da geçersiz kılacak olan ‘mutlak butlan’ ihtimali şaibeli kurultayda yaşananları bir kez daha gündeme taşıdı. Alman istihbaratına çalışan ve FETÖ firarisi olan Acarer, kim tarafından kayıt altına alındığını açıklamadığı ses kaydını X hesabında paylaştı. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloglar, kurultay gecesi ‘Kılıçdaroğlu çekilmek istedi’ iddiasını bir kez daha gündeme getirdi. Ses kaydı, Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur sırasında çekilmek istediği, İmamoğlu'nun ise süreci saygın ve prosedüre uygun şekilde yürütmek için destek sunduğunu ortaya koydu. Ancak kayıtlarda Kılıçdaroğlu'nun sesinin hiç yer almaması dikkat çekti.

CHP YENİDEN DİZAYN EDİLİYOR

Parti içinde ise Genel Merkez kanadından ses kaydına yönelik tepki verilmezken, İmamoğlu kanadı da suskun kalmayı tercih etti. Parti içi muhalefet ise ses kaydının Kılıçdaroğlu'ndan çok CHP yönetimini ve İmamoğlu'nu itibarsızlaştıracağı görüşü ağırlık kazandı. Kaynaklar, "Ses kaydında Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na yanıt veriyor mu? Hayır vermiyor. Üstelik Kılıçdaroğlu ikinci turda aday oldu mu? Evet oldu. O zaman Kılıçdaroğlu'nun buradan bir zarar gördüğünü söylememiz mümkün değil. Burada üzerinde asıl durulması gereken Alman istihbaratına çalışan ve FETÖ'cü olduğu bilinen birisi bu ses kaydını paylaşıyor. CHP'yi FETÖ adına dizayn etmek için çekilen bir operasyon var ortada" değerlendirmesinde bulundu.

ÇEKİLMEK İSTEDİ İDDİASI

Kemal Kılıçdaroğlu çekilmek istedi iddiası, ilk kez CHP'nin şaibe iddiasının bulaştığı 38'inci Olağan Kurultayı'nda liderlik koltuğu el değiştirmesinin kesinleştiği ikinci turda oylama öncesinde ortaya atıldı. İkinci tur oylama öncesinde Kılıçdaroğlu adaylıktan çekilmek istediği iddiası konuşulurken, o dönem CHP Genel Başkan Danışmanı İmambakır Ürküş'ün, Kılıçdaroğlu'nu “Adaylıktan çekilemezsiniz" diye azarladığı video dolaşıma sokuldu.







