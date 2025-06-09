Capacity AVM’nin en büyük ortağı Yeni Şafak’a konuştu: 5 milyon dolarlık rüşvet pazarlığını anlattı

"Başkan yardımcısı Cemalettin bey, Ali Rıza Başkanım diyor, tek yetkilidir bu konuda. Ya sen başkan yardımcısın. O da başkan yardımcısı. Ayşegül Hanım'dan bunu ben duymak isterim. Yani hiç müdahil olmadı. Genelde karşılaştığımız şeyler şu CHP'li Belediyelere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kayyum atar gibi belediye başkan yardımcısı atıyorlar. Aslında başkanı onlar yönetiyorlar. Benim muhatabım Bakırköy Belediyesi. Bakırköy Belediyesi'nde benim yaşadıklarım, ortaklarımla birlikte yaşadıklarım bunlar"